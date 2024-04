Domenica 22 ottobre 2023: elezioni in Argentina

Domenica 22 ottobre si terrà, in Argentina, il primo turno delle elezioni generali in cui i cittadini dovranno votare per eleggere il nuovo presidente ma anche una parte del Congresso nazionale, metà dei deputati e un terzo dei senatori.

Per le presidenziali è sfida aperta tra Javier Milei (La Libertà Avanza), Sergio Massa (Unione per la Patria), Patricia Bullrich (Insieme per il cambiamento), Juan Schiaretti (Facciamo per il nostro Paese) e Myriam Bregman (Fronte per la Sinistra Unita). Secondo i sondaggi, al momento, sarebbero in testa Javier Milei e Sergio Massa: il primo ha portato avanti una campagna antisistema, anarcoliberista, ultraliberale, il secondo, invece, è l’attuale Ministro dell’Economia e si appoggia a una visione progressista.

Non si ricandiderà il presidente uscente Alberto Fernandez, mentre rimane centrale la crisi economica del paese con un tasso d’inflazione pari al 125%, secondo gli ultimi dati.