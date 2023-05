Venerdì 19 – domenica 21 maggio 2023: vertice del G7

A Hiroshima, in Giappone, si terrà il 49° vertice dei capi di Stato del G7: al centro dei dialoghi ci saranno il mantenimento dell’ordine globale basato sullo stato di diritto, messo in pericolo dall’invasione russa dell’Ucraina e dalle minacce nucleari; e un maggiore coinvolgimento dei paesi del Sud del mondo, aumentando gli sforzi per le problematiche di loro interesse.

Altri temi all’ordine del giorno saranno il rafforzamento della collaborazione per un “Indo-pacifico libero e aperto”; l’impegno per il disarmo e la non-proliferazione nucleare; la resilienza delle supply chains; la definizione di nuovi percorsi verso la transizione energetica; il miglioramento della sicurezza alimentare; la prevenzione e l’elaborazione di piani per rispondere a potenziali nuove pandemie e la messa al centro dei concetti di “sicurezza umana” e “approccio incentrato sull’uomo” nelle discussioni sullo sviluppo.