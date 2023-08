Venerdì 15 – sabato 16 settembre 2023: summit del G77 + Cina

Venerdì 15 e sabato 16 settembre si terrà a Cuba, Havana, il summit del G77. Ai lavori sarà presente anche la Cina, che non si considera membro nonostante lo sia e la finanzi attivamente dal 1994. Da qui, la denominazione ufficiale: G77 + Cina.

Il gruppo è un’organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite nata nel 1964 da settantasette Paesi non allineati per coordinare le azioni dei paesi in via di sviluppo, supportando la fine dell’aparthied, il disarmo globale e le idee relative al “Nuovo Ordine Economico Internazionale”. L’incontro è stato convocato dalla presidenza di turno, Cuba, e verterà sulle “attuali sfide dello sviluppo: ruolo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione“.

Il presidente del gruppo, il cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha anche partecipato al summit di fine agosto dei Brics.