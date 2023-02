Venerdì 10 febbraio: incontro Lula-Biden a Washington sulla democrazia

Nella giornata di venerdì 10 febbraio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospiterà il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva.

“Durante il loro incontro alla Casa Bianca, i due presidenti discuteranno del sostegno incrollabile degli Stati Uniti alla democrazia brasiliana e di come i due paesi possano continuare a lavorare insieme per promuovere l’inclusione e i valori democratici nella regione e nel mondo, in particolare nella leadership – fino al Vertice per la Democrazia di marzo 2023”, si legge nella nota della Casa Bianca.