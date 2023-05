In questo podcast, Nathalie Tocci interviene su due temi: gli equilibri a Bakhmut, in Ucraina, e le imminenti elezioni in Turchia, in programma domenica 14 maggio.

Questo podcast è una registrazione della puntata di giovedì 11 maggio di “Spazio transnazionale”, il programma condotto da Francesco De Leo su Radioradicale