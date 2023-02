L’ostacolo costituzionale per una tregua russo-ucraina

L’acceso dibattito tra i politici e i responsabili in occidente su come la guerra russo-ucraina potrebbe e dovrebbe finire si intensifica di mese in mese. Indipendentemente dalla propria posizione sull’auspicabilità e sulla possibilità di una conclusione negoziata della guerra, tutti i partecipanti al dibattito devono riconoscere le difficoltà di raggiungere tale conclusione. L’esperienza di vari Paesi con le ingerenze neo-imperiali di Mosca all’estero, negli ultimi tre decenni, fornisce ampi motivi di scetticismo.

Il confronto tra due Costituzioni

Per quanto riguarda la cessazione dell’attuale guerra russo-ucraina, ci sono tutta una serie di ragioni per cui i negoziati tra Kyiv e Mosca probabilmente non avranno luogo o non porteranno ad alcun risultato, tanto meno a una pace duratura. Una di queste è il palese conflitto tra le costituzioni di Ucraina e Russia. La recente annessione illegittima da parte della Russia di quattro territori nell’Ucraina continentale sud-orientale, ovvero le province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, rappresenta un enigma. Ingrandisce la sfida dell’altrettanto scandalosa cattura militare russa e dell’incorporazione illegale della penisola di Crimea otto anni prima. Dal marzo 2014, e ancor più dal settembre 2022, questo è diventato il problema più intrattabile per i colloqui produttivi tra Ucraina e Russia.

I due Paesi devono risolvere non solo una serie di questioni politiche tra loro, ma anche un confronto giuridico fondamentale. La Russia non solo sta violando il diritto internazionale da quasi nove anni, in un modo finora impensabile. Le annessioni di Mosca hanno anche cambiato radicalmente il diritto interno russo. Di conseguenza, le Costituzioni ucraina e russa rivendicano ora esplicitamente gli stessi territori nell’Ucraina orientale e meridionale, compresa la Crimea.

Inoltre, Putin e Zelensky – in quanto presidenti dei loro Paesi – sono anche visti, dai loro popoli, come i “garanti” delle loro Costituzioni e come obbligati ad applicarle. Anche se uno o entrambi volessero fare compromessi territoriali, le leggi fondamentali dei loro due Stati glielo vieterebbero esplicitamente. Ciò significa che, prima di avviare colloqui di pace sostanziali, una o entrambe le Costituzioni dovrebbero cambiare. Per farlo, tuttavia, sarebbe necessario ottenere ampie maggioranze nelle votazioni parlamentari. Questo è, per usare un eufemismo, difficile nel caso della Russia di Putin e irrealistico nel caso dell’Ucraina.

Il precedente della Crimea

Questo particolare problema giuridico esiste già dal 18 marzo 2014, quando la Federazione Russa ha ufficialmente incluso la penisola di Crimea nel suo territorio statale. L’annessione della Crimea è stata ufficialmente riconosciuta solo da pochi Paesi e da alcuni circoli politici di tutto il mondo. Mosca ha presentato al mondo esterno, nel 2014, una spiegazione semi-plausibile per la sua violazione del diritto internazionale nel Mar Nero. Tra le altre dubbie affermazioni, proclamò che la storia della Crimea negli imperi zarista e sovietico giustificava la scandalosa azione russa del 2014.

La storia del Cremlino, a dire il vero, era un esercizio di selezione storica. Molti governi nazionali in tutto il mondo potrebbero – e alcuni lo fanno – presentare simili narrazioni irredentiste facendo riferimento a questo o quell’episodio storico. Anch’essi potrebbero rivendicare alcuni territori che un tempo appartenevano al loro Paese ma che ora – a causa di una presunta ingiustizia storica – si trovano in altri Stati.

Nonostante la dubbia storicità e l’esplosività politica della retorica russa del 2014, ufficiosamente numerosi politici e diplomatici, nonché alcuni esperti di tutto il mondo, si sono bevuti la storia del Cremlino sulla Crimea. Questo nonostante sia la storia reale della Crimea prima, durante e dopo il periodo zarista, sia gli effetti sovversivi di un tale riconoscimento per la stabilità dell’ordine giuridico mondiale. Il riconoscimento implicito della rivendicazione di Mosca sulla penisola del Mar Nero da parte di molti osservatori non russi – anche occidentali – è stato uno dei motivi per cui le sanzioni internazionali in risposta alle azioni straordinarie della Russia del febbraio-marzo 2014 sono state blande o inesistenti.

Fino a poco tempo fa, la questione della Crimea era forse un problema la cui soluzione avrebbe potuto essere rimandata a un futuro lontano o avrebbe potuto, un giorno, essere risolta in parziale accordo con le preferenze di Mosca. Quest’ultima soluzione sarebbe potuta avvenire, ad esempio, attraverso un’amministrazione internazionale temporanea della penisola, oppure rafforzando ulteriormente l’autonomia della Repubblica autonoma di Crimea dell’Ucraina. Con l’annessione da parte della Russia, nel settembre 2022, di altri quattro territori ucraini, tuttavia, tali opzioni sembrano essere scomparse.

La nuova situazione di stallo

Non solo le argomentazioni del Cremlino per la recente seconda annessione della terraferma meridionale e orientale dell’Ucraina sono ancora più inconsistenti di quelle per l’incorporazione della Crimea da parte della Russia nel 2014. La questione finora semiaperta della penisola si è ora riconfigurata in una questione più principale e territorialmente più ampia che riguarda l’identità, la coerenza e il futuro dell’Ucraina nel suo complesso.

Il problema della Crimea è ora parte integrante della più ampia questione del diritto all’esistenza di un membro fondatore delle Nazioni Unite. Di conseguenza, un’inversione completa dell’intera espansione illegale della Russia verso ovest, secondo tutti i desideri dell’Ucraina, è oggi sostenuta da un numero maggiore di persone e Paesi in tutto il mondo rispetto al passato.

È inquietante che i documenti di annessione di Mosca del settembre 2022 e la conseguente revisione della legge fondamentale russa avanzino esplicite rivendicazioni nei confronti di terre ucraine che la Russia non occupa effettivamente. Al contrario, questi territori sono ancora o di nuovo sotto il controllo di Kyiv e non di Mosca. Di fatto, nessuno dei quattro oblast dell’Ucraina recentemente annessi è stato finora completamente conquistato dalle forze russe. Ciò è in contraddizione con la nuova autodefinizione dello Stato russo e in parziale violazione della Costituzione russa che include questi oblast nel territorio ufficiale della Federazione Russa.

Russia “Stato fallito”?

Di fatto, si può dire che la Russia si è trasformata in quello che è noto nella scienza politica e nella diplomazia internazionale come “Stato fallito“. Prima del 2022, Mosca era impegnata a ridurre la sovranità e l’integrità di altre nazioni, come la Moldavia, la Georgia e l’Ucraina, con mezzi militari e non. Ora la stessa Federazione Russa è – secondo la sua stessa Costituzione – un Paese che non controlla pienamente i suoi confini e il suo territorio. Questa non è solo una situazione politica imbarazzante per il Cremlino, sia a livello nazionale che internazionale.

Crea anche un curioso contesto giuridico per dei possibili negoziati tra Kyiv e Mosca, per il cui successo sperano molti politici, diplomatici, esperti e laici al di fuori dell’Ucraina. A meno che la Costituzione russa non venga cambiata, Putin o qualsiasi altro presidente russo non solo non potrà restituire i territori ucraini attualmente controllati da Mosca sotto il controllo di Kyiv. La legge più importante della Russia impone al capo di Stato russo di cercare un’ulteriore occupazione. Un partner negoziale ufficiale russo sarebbe obbligato per legge a insistere sulla cessazione da parte di Kyiv di ulteriori territori ucraini a Mosca – in modo da rendere il testo della Costituzione russa congruente con le realtà politiche sul campo.

Questa impasse generale è stata, per quasi nove anni, la ragione per cui non ci sono stati negoziati seri sulla Crimea tra Ucraina e Russia dopo il marzo 2014. A differenza di oggi, dall’estate del 2014 fino all’inizio del 2022, Kyiv e Mosca hanno negoziato intensamente tra loro, sia nell’ambito dei negoziati di Minsk e della Normandia che altrove. Poiché la questione dello status della penisola sul Mar Nero, dopo l’annessione ufficiale da parte della Russia, era diventata un gioco a somma zero tra Mosca e Kyiv, non c’era invece nulla da discutere sulla Crimea. Dal settembre 2022, Mosca ha creato la stessa situazione di stallo per altre quattro regioni dell’Ucraina continentale sud-orientale.

Ostacoli strutturali ai negoziati

Molti osservatori ritengono che il raggiungimento di un cessate il fuoco tra Mosca e Kyiv dipenda dalla volontà politica di alcune figure politiche selezionate, come i presidenti di Russia, Ucraina, Stati Uniti, Francia, Commissione Europea. Questo punto di vista ignora che le modifiche costituzionali della Russia del 2014 e del 2022 riguardanti il territorio ufficiale della Federazione Russa hanno creato ostacoli strutturali per negoziati di pace produttivi con l’Ucraina. L’ipotesi diffusa che un’agenzia politica e un impegno diplomatico migliore o diverso da parte dell’occidente, di Kyiv o di entrambi sia sufficiente per giungere a un accordo duraturo con Mosca è quindi ingenua.

L’impasse costituzionale emersa dopo le annessioni russe del 2014 e del 2022 non è l’unico ostacolo a un negoziato significativo (come verrà illustrato in altri tre commenti). Tuttavia, è già sufficiente per essere scettici sul potenziale di una soluzione non militare e duratura dell’attuale conflitto. Una simile conclusione della guerra in corso sarebbe possibile – nell’ipotesi di una continua opposizione russa – solo se l’Ucraina rivedesse la propria Costituzione e quindi si autodenunciasse come Stato indipendente.

Questo non solo sarebbe – oltre che piuttosto improbabile – insoddisfacente per la maggior parte degli ucraini. Metterebbe anche in discussione la stabilità e i confini futuri di altri Stati. I loro attuali territori potrebbero, seguendo la strategia di comportamento di Mosca dal 2014, essere aboliti attraverso interventi militari e annessioni politiche da parte dei loro vicini.