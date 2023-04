L’ira di Imran Khan sulla fragile democrazia pakistana

Da quando è stato deposto come Primo Ministro nell’aprile dello scorso anno a seguito di una mozione di sfiducia, Imran Khan, presidente del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), è stato accusato di finanziamento illegale del partito, incitamento alla violenza, vendita di regali di Stato durante il suo mandato, corruzione e incitamento al terrorismo. Da parte sua, Khan ha sempre sostenuto che le accuse sono fittizie, che il suo impeachment è stato illegale e che si tratta di una cospirazione politica contro di lui da parte dei suoi avversari politici e degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, i sostenitori di Khan hanno visto queste accuse come “politicamente motivate” e accusano il governo di voler condurre una caccia alle streghe contro il leader del PTI.

Dopo la mozione di sfiducia, il Pakistan ha vissuto una crisi politica senza precedenti, con manifestazioni di massa dei sostenitori di Khan per mesi, ulteriormente accentuata dalla crisi economica del Paese, che sta ancora negoziando un salvataggio con il Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Recentemente, la situazione si è ulteriormente aggravata quando sabato 18 marzo la polizia ha preso d’assalto la casa di Khan a Lahore, nella provincia del Punjab, provocando il terzo violento scontro armato tra la polizia e i sostenitori di Khan, i quali sostengono che il sistema giudiziario pakistano non voglia garantire la sicurezza e l’integrità fisica dell’ex Primo Ministro per potersi presentare di persona in tribunale a difendersi dalle accuse mosse contro di lui. Tuttavia, il governo sta semplicemente affermando che la mancata presenza di Khan in tribunale è una violazione della legge.

Questa resistenza da parte dei sostenitori di Khan è giustificata anche dall’uso sproporzionato della violenza da parte della polizia contro civili disarmati; ad esempio, i media locali hanno riferito che più di 60 persone sono rimaste ferite nei recenti scontri, portando lo stesso Khan a sostenere che la polizia non vuole arrestarlo, ma ucciderlo. Questi commenti arrivano diversi mesi dopo il tentativo di assassinarlo durante una marcia di protesta a Wazirabad lo scorso ottobre.

Queste proteste non si sono limitate all’area intorno alla casa di Khan a Lahore, ma si sono diffuse in tutto il Paese e si stanno svolgendo intensamente (compresi gli scontri tra i sostenitori di Khan e la polizia) in città come Karachi, Islamabad e Peshwara. Allo stesso tempo, Khan continua a incoraggiare i suoi sostenitori a scendere in piazza per protestare contro il governo e la magistratura nel caso in cui venga imprigionato o ucciso.

Questa situazione dimostra la grave crisi politica in cui versa il Pakistan, accentuata dalla crisi economica che si trascina da diversi anni, oltre che dalle inondazioni verificatesi tra giugno e ottobre dello scorso anno e dall’aumento degli attacchi terroristici nel Paese. Nel frattempo, il governo di Shehbaz Sharif è incapace di riportare la situazione in carreggiata e di stabilizzare il Paese dal punto di vista politico ed economico.

Le elezioni di aprile, maggio e ottobre

L’agitazione ha una chiara connotazione politica a causa delle elezioni regionali in Punjab e Khyber Pakhtunkhwa che si terranno in aprile e maggio rispettivamente, e delle elezioni generali in ottobre. È probabile che le autorità continueranno a cercare di perseguire Khan nelle prossime settimane, anche se hanno annullato il mandato di arresto sabato 18 marzo. Tuttavia, i tentativi di perseguire Kahn per i crimini di cui è accusato dipenderanno in larga misura dalla reazione dei suoi sostenitori, che potrebbero diventare ancora più violenti e arrabbiati se non gli sarà permesso di candidarsi alle elezioni generali di ottobre. In effetti, lo stesso Khan giustifica i tentativi di arresto su questa base, ovvero il tentativo del governo di impedirgli di partecipare alle prossime elezioni politiche.

Naturalmente, il governo vorrebbe almeno che Khan si arrendesse volontariamente, poiché l’attuale situazione di stallo tra la polizia e i sostenitori di Khan sta facendo a pezzi l’immagine di Sharif e della Pakistan Muslim League (PML). Tuttavia, data la situazione attuale, Khan sarà probabilmente il candidato più popolare alle prossime elezioni generali e il suo partito sarà probabilmente il più popolare anche alle elezioni in Punjab e Khyber Pakhtunkhwa.

Rivoluzione popolare, colpo di stato, la posizione dell’Onu

Di conseguenza, in vista di queste elezioni, cercare di non seguire la via giudiziaria potrebbe essere la cosa più sensata da fare per la fragile democrazia pakistana, poiché lascerebbe lo stesso Khan senza una causa contro il cosiddetto ”governo repressivo” che cerca di arrestare gli oppositori politici. Pertanto, è probabile che la magistratura pakistana ci pensi due volte prima di processare nuovamente Khan, poiché ciò non solo gli darebbe ali elettorali e una maggiore vittoria alle elezioni, ma potrebbe anche portare a una situazione di proteste violente diffuse e incontrollate in tutto il Paese.

In questo senso, il braccio di ferro tra il governo e Khan potrebbe andare fuori controllo e portare al collasso del sistema politico pakistano a seguito di una rivoluzione popolare, con tutte le conseguenze per la stabilità dell’Asia meridionale e centrale che ciò comporterebbe. Di conseguenza, un possibile scenario per cercare di evitare ciò potrebbe essere un colpo di Stato da parte dei militari (non sorprendente, data la storia di dittature militari del Paese) o, anche se i militari non riuscissero a controllare la situazione, un intervento internazionale sostenuto dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, anche se un accordo tra Stati Uniti, Russia e Cina su questo sarebbe difficile, soprattutto se si considera che Pechino ritiene più favorevole ai suoi interessi geo-strategici nella regione l’insediamento di un governo militare autoritario a Islamabad piuttosto che la vittoria elettorale di Khan.