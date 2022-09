Giorgia Meloni ha bisogno dell’Unione europea

L’inquietudine per i risultati delle elezioni italiane pervade comprensibilmente tutte le capitali occidentali e le istituzioni europee. Non ha senso, oggi, cercare di prevedere cosa succederà: troppe variabili sono ignote, ma si possono stabilire alcuni parametri. Al momento, l’inquietudine si basa sulle parole più che sui fatti. In politica le parole, o meglio il loro uso retorico, contano.

Corroborate dalla cultura politica da cui proviene Giorgia Meloni, frasi come “è finita la pacchia”, “rispetto della sovranità”, “difesa dell’interesse nazionale”, “Europa delle nazioni”, sono state pronunciate, non sono state smentite e sono alla fonte delle preoccupazioni visibili di Parigi, Berlino, Bruxelles, ma anche di altre capitali europee e di Washington. È difficile non tener conto che nel suo programma è presente l’affermazione della supremazia del diritto nazionale su quello europeo.

Il rifiuto dell’Europa

In tutto questo c’è del vero: il successo di Meloni è parte di un più vasto fenomeno europeo. Forse più per fortuna che per disegno, Meloni ha scelto di collocarsi in Europa a fianco dei polacchi nel gruppo ”Conservatori europei” e non con i nazionalisti filo-russi dominati da Salvini e Le Pen. A Strasburgo il suo schieramento fa parte della cosiddetta “maggioranza Ursula” che espresse consenso all’elezione di Ursula von der Leyen e non risulta emarginato nel gioco parlamentare. Del resto, l’Ue non funziona come uno Stato con maggioranze e minoranze, ma è un terreno di alleanze variabili, politiche e nazionali, che si formano a seconda dei problemi. Come le famiglie infelici di Tolstoj, inoltre, i populismi sono per definizione diversi l’uno dall’altro; nel mondo reale, ognuno è nazionalista a modo suo. Se il fronte europeista fatica a produrre un’idea coerente di Europa, quello sovranista è unito solo dal rifiuto dell’Europa che c’è.

Tutto ciò avrebbe più peso se fosse in corso un negoziato serio sull’avvenire del progetto europeo. Anche se molti lo considerano necessario e invocano una riforma dei trattati, per il momento non è così. I dibattiti generali animano le risoluzioni del Parlamento Europeo, interessano i media e impregnano, alle volte, i discorsi dei vari leader, ma non hanno necessariamente effetto sulla vita quotidiana dell’Ue. Ciò che determinerà il ruolo dell’Italia meloniana in Europa è strettamente legato ai problemi concreti, cominciando da quelli più urgenti e importanti.

Un’Italia integrata ai meccanismi europei

La riforma delle regole di bilancio e l’attuazione del Pnrr sono due questioni interconnesse, fondamentali perché condizionano anche la politica economica interna del prossimo governo. Facendo una campagna all’insegna della prudenza in materia di conti pubblici, Meloni ha dato segni di comprendere l’importanza della posta in gioco. I mercati possono essere molto più spietati dei governi. Indipendentemente dalla retorica a cui assisteremo, è molto improbabile che la sua definizione di “interesse nazionale” in campo economico si discosti molto da quella fornita dagli ultimi due governi che vedevano Meloni all’opposizione.

Ciò crea, peraltro, una contraddizione che deve essere sanata con alcune insensate promesse fiscali enunciate in campagna elettorale. Nella stessa logica dell’interesse nazionale, l’Italia dovrebbe anche restare partigiana di un nuovo programma di investimenti europei, la cui necessaria conseguenza sarebbe più – e non meno – condivisione di sovranità. Per il momento, il principale pericolo è l’eterno problema italiano del funzionamento della macchina dello stato: nel caso attuale, dell’attuazione pratica del Pnrr con tempi e vincoli da far tremare i polsi ai politici più sperimentati.

Da un certo punto di vista, il ridimensionamento della globalizzazione che tutti stiamo vivendo, facilita la vita politica di Giorgia Meloni. Tuttavia, il protezionismo e il nazionalismo della cultura meloniana si manifesteranno, con molta probabilità, anche nei confronti dell’Ue. Ciò rischia di provocare numerosi guai e conflitti, a cominciare dalla ostilità della leader di Fratelli d’Italia alla vendita dell’ex Alitalia a un concorrente europeo (Air France o Lufthansa), ma più in generale nel campo della politica industriale e dell’energia. È auspicabile che non passi troppo tempo prima che Meloni assimili il fatto di dirigere un paese che ha una tradizionale vocazione esportatrice e la cui industria è fortemente integrata con il resto dell’Europa e in particolare con quella tedesca.

L’inevitabile primazia di un asse occidentale

Malgrado gli inevitabili malumori dei suoi alleati, Meloni non avrà difficoltà a restare “dalla parte degli angeli” anche per quanto riguarda l’invio di armi all’Ucraina e l’inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Imboccando quella strada, oltre alle bizze di Salvini, incontrerà anche l’ostilità di Orban. Ciò le permetterà di mantenere buoni rapporti con Washington; a condizione però che non commetta l’errore di mostrare di vivere nell’attesa del ritorno di Trump. A prescindere dal fatto che una simile posizione la isolerebbe in Europa, Meloni non ha due anni di tempo per provare la sua credibilità internazionale.

La tutela dei valori tradizionali sarà una questione difficile da trattare e qualche scintilla è prevedibile. D’altro canto, Bruxelles, Parigi e Berlino sono consapevoli che gli strumenti di cui l’Ue dispone per contrastare le derive illiberali nella politica interna dei paesi membri, rendono difficili interventi d’autorità. Inoltre è interesse strategico di tutti approfondire il fossato che la guerra in Ucraina ha creato fra Polonia e Ungheria. La materia richiede pazienza strategica. In ogni caso, Meloni scoprirà rapidamente che, aldilà delle simpatie ideologiche, non c’è praticamente nessuna coincidenza concreta fra gli interessi nazionali dell’Italia e quelli della Polonia e dell’Ungheria. Anche all’interno, dirigere un paese largamente secolarizzato non le concede spazio per tentare di dar seguito alla sua retorica e mettere in discussione diritti acquisiti come tentano di fare i suoi amici a Varsavia e a Budapest.

Il difficile compito di accogliere

Sul tema fondamentale dell’immigrazione, né la destra né la sinistra sembrano capaci di esprimere una politica credibile. Vale per l’Italia come per gli altri paesi europei. Meloni ha già messo la sordina alla balorda idea del “blocco navale”. Al governo, dovrà affrontare la realtà di un mare largamente incontrollabile, dove ogni tragedia rischierà di pesare come un macigno sulla sua reputazione di “madre cristiana”. Scoprirà presto che lo slogan “dell’Europa che ci lascia soli” è in contraddizione con il fatto che l’Italia accoglie meno immigrati di quasi tutti i suoi vicini.

La ripartizione obbligatoria degli arrivi non ha molto senso tranne che in presenza di flussi eccezionali come quelli che conoscemmo nel 2015. L’Europa può, invece, essere utile nel rafforzare il controllo delle frontiere e nel negoziare canali regolari e accordi di rimpatrio con i paesi di origine. Per il resto la sfida principale dell’integrazione degli immigrati presenti sul territorio e che per una qualsiasi ragione non è possibile rimpatriare, pesa sulle spalle dei singoli governi: compito a cui la destra italiana sembra impreparata.

C’è bisogno di Francia, Spagna e Germania

Liberarsi del peso della retorica quando si rivela incompatibile con la realtà è una delle sfide più difficili per un leader politico. Ci vuole il talento di un Mitterrand. Su questo punto il giudizio su Meloni è sospeso. Il paradosso per una leader che ha trionfato avvolgendosi nel mantello dell’interesse nazionale è che il suo successo in Europa dipenderà dalla capacità di capire che perseguire quell’interesse richiede proprio l’abbandono della retorica sovranista su cui ha costruito la sua fortuna. Per cominciare, deve capire che non può aspettarsi quasi nulla da Varsavia e da Budapest, ma che avrà soprattutto bisogno della Francia e della Spagna per il negoziato sulle regole europee e della Germania con cui l’Italia condivide l’atlantismo e la vocazione esportatrice. Ciò che Draghi le ha educatamente ricordato in uno dei suoi ultimi interventi.

Per il momento Meloni deve fare i conti con le aspettative che ha suscitato, non ha esperienza di governo e ignora largamente come funziona l’Europa reale. Molto, quindi, dipenderà dalla squadra di governo e soprattutto da chi occuperà i ministeri chiave. Non sarebbe del resto la prima volta. Meloni avrà bisogno di uomini e donne che potranno avere lo stesso indispensabile ruolo di Piercarlo Padoan e Paolo Gentiloni per compensare le intemperanze di Renzi, o di Giovanni Tria per scongiurare i drammi a cui andava incontro il governo Conte/Salvini. Deve però fare in fretta: gli eventi non le concedono molto tempo.