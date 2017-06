affarinternazionali

La questione nordcoreana, in queste settimane oggetto dell’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, solleva una serie di problematiche insite nell’ordinamento internazionale, anzi tutto concernenti la liceità delle attività volte ad attivare o implementare programmi nucleari creati ufficialmente, come spesso spiegato dal regime alla guida della Corea del Nord, quale strumento di autotutela da potenziali attacchi esterni e che risultano, invece, come affermato nel marzo 2016 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, “a clear threat to international peace and security”.



In questa cornice s’inserisce il ruolo sanzionatorio svolto dall’Onu che, nel caso di specie, ha implementato, dal 2006, mediante atti di soft law e risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza, i propri sforzi per portare Pyongyang ad assumere un comportamento più dialogante fondato sulla diplomazia e non sulla minaccia dell’utilizzo di armi nucleari.



Sviluppo nucleare e arretratezza economico-sociale

La storia del nucleare nordcoreano inizia negli Anni ‘60 sotto la supervisione sovietica. A tal proposito giova ricordare che sino agli Anni ’90 Pyongyang appariva tendenzialmente dialogante, tanto da aderire, nel 1985, al Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) entrato in vigore nel 1970. Nel 1993, però, il regime comunicò la decisione di recedere dal Trattato, poi sospesa in cambio d’ingenti aiuti ricevuti dagli Stati Uniti di Bill Clinton e ufficializzata, infine, nel 2003.



Oltre che per il programma nucleare, il Paese asiatico, indipendente dall’ex potenza coloniale giapponese dal 1945, è noto soprattutto per il peculiare regime al governo, divenuto dinastico nel corso dei decenni, incentrato sulla famiglia Kim.



Al regime spetta il diritto, auto assegnatosi, di controllare l’esistenza dei 25 milioni di abitanti che, dal 1946, ricevono razioni di cibo stimate dalla Fao, in un rapporto del 2016, in 540 grammi al giorno, in cambio del lavoro nei campi e nelle fabbriche di proprietà dello Stato, godendo, tra l’altro, di un insolito diritto/dovere all’istruzione fortemente influenzata dall’esecutivo e basata sul culto della personalità del Kim di turno al potere.



I report pubblicati dalle agenzie specializzate Onu, Fao e Unicef in primis, descrivono un Paese arretrato non solo economicamente, ma anche, e soprattutto, culturalmente. Nel 2013, infatti, l’Unicef segnalava come, nonostante i progressi della scienza medica, la Corea del Nord fosse lo Stato con il tasso di mortalità infantile tra i più alti, mentre malaria e tubercolosi sono ancora all’ordine del giorno.



Arretratezza anche in agricoltura che, come segnalato dalla Fao nel già citato report, pur essendo l’attività economica principale, occupante più del 35% della popolazione, è svolta ancora senza l’ausilio di macchinari e di prodotti utili a garantire il rapido riutilizzo delle terre, risultando, tra l’altro, gravemente insufficiente rispetto al fabbisogno nazionale.



Una storia decennale di sanzioni internazionali

In questo desolante quadro socio-economico, il 14 ottobre 2006, dopo alcuni esperimenti nucleari condotti dalla Corea del Nord, il Consiglio di Sicurezza ha approvato la risoluzione 1718 con cui s’imponevano controlli doganali, il congelamento di risorse finanziarie all’estero e un embargo pressoché assoluto sulle armi chimiche e nucleari. Tale scelta sanzionatoria è stata poi ribadita in numerosi altri provvedimenti adottati dal Consiglio negli ultimi anni.



Il 2 marzo 2016, con la risoluzione 2270, ripresa ed ampliata a novembre dello stesso anno con la risoluzione 2321, il Consiglio, riaffermando la volontà di non colpire la popolazione, che secondo i Paesi componenti del consesso “have great unmeet needs”, ha imposto nuove sanzioni individuali, previsto la chiusura di società finanziarie estere che possano aiutare le operazioni militari del regime, implementato la vigilanza doganale e, tra le altre decisioni, previsto un nuovo e definitivo divieto di vendita di armi anche leggere.



La risoluzione ha previsto, inoltre, l’inedita possibilità di espellere i diplomatici nordcoreani qualora si ritenga che, grazie al loro status, eludano le previsioni sanzionatorie. Intanto, il rappresentante nordcoreano nell’Assemblea generale scriveva all’ex segretario generale Onu Banki-Moon che il programma nucleare sarebbe stato regolarmente implementato in quanto unica tutela dai fini espansionistici statunitensi che “minacciano costantemente” il territorio dello Stato.



Un futuro incerto

Questo complicato quadro giuridico e geopolitico si arricchisce, però, di una significativa novità: la recente elezione del democratico Moon Jae-in quale nuovo presidente della Corea del Sud, che sembra possa aprire uno spiraglio in questa decennale diatriba recentemente aggravata dalle rigide posizioni della nuova presidenza Usa.



Moon, infatti, ha previsto nel proprio programma elettorale il riavvio delle trattative con il Nord, richiamando il ricordo dei poco fruttuosi ma inediti Six Party Talks, fra le due Coree, Cina, Russia, Usa e Giappone, rendendosi pronto ad offrire aiuti, fino ad ora unico strumento utile quanto meno per avviare un dialogo, e promettendo di rivedere gli accordi decennali che pongono gli Stati Uniti quale Paese protettore del Sud, con una presenza di oltre ventimila soldati causa costante di dichiarazioni belligeranti del Kim di turno al potere.



A tal proposito non va dimenticato che il caso iraniano, simile per molti aspetti, ha raggiunto un punto di svolta, sia pur tra numerose criticità e tanti distinguo, grazie al dialogo. Qualcosa di troppo spesso escluso a priori, invece, nella vicenda nordcoreana.



Francesco Emanuele Celentano è dottorando di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea presso l’Università di Bari (Twitter @Cesco_Cele).