affarinternazionali

Ue in marcia. E l’Italia?

Difesa europea: verso un sistema-Paese

Alessandro Ungaro

18/05/2017







Una pratica sempre più diffusa è quella degli accordi governo-governo (G2G), i quali rappresentano uno strumento strategico di politica internazionale, consentendo anche di sostenere la propria industria nazionale della difesa. Crescente è inoltre il numero dei Paesi terzi che prediligono un approccio G2G alla fornitura di equipaggiamenti militari, sia come strumento di garanzia al momento della stipula dei contratti sia come tramite per stringere nuove collaborazioni militari e industriali.



L’esempio britannico e francese

Londra e Parigi praticano già da tempo un supporto all’export di equipaggiamenti militari particolarmente efficace e strutturato. La politica britannica, per esempio, viene definita e realizzata in modo sistemico attraverso l’azione della Defence Growth Partnership (Dgp) e della Defence and Security Organization (Dso). Il ruolo e la rilevanza del lavoro congiunto tra Dgp e Dso sono destinati a crescere nei prossimi anni per rafforzare la posizione internazionale del Regno Unito alla luce dei possibili impatti economici e politici della Brexit.



In modo analogo, la politica francese si caratterizza da sempre per un forte sostegno governativo all’esportazione di prodotti militari, facendo leva su un’organizzazione articolata sia a livello politico-strategico sia a livello “periferico”.



L’ambiguità italiana…

L’Italia, come accade troppo spesso, vive una situazione di mezzo, per certi versi ambigua. La normativa del 2015 - con la quale si introduce l’attività G2G - è certamente di un’assoluta novità ma ha delle debolezze intrinseche: esclude, infatti, espressamente ogni coinvolgimento dello Stato italiano, e in particolare della Difesa, nelle trattative commerciali, limitando la sua attività a quella di supporto tecnico-amministrativo.



Sempre più spesso però viene chiesto alla Difesa di ricoprire il ruolo di rappresentante del Paese e di garante dell’accordo, per assicurare la corretta attuazione dei contratti. C’è innanzitutto di un problema di immagine e credibilità dell’Italia come sistema-paese perché l’impostazione corrente espone lo Stato sul piano dell’immagine giuridica-legale senza tuttavia fornire la capacità, gli strumenti e la responsabilità di controllare il buon esito del contratto.



Non a caso, la Commissione Difesa del Senato sta discutendo sull’eventualità di rivedere la normativa G2G per renderla più simile a quelli che altri paesi concorrenti. Ciò avrebbe ricadute non solo per la politica di sicurezza e difesa dell’Italia ma altresì sul rafforzamento competitivo del comparto tecnologico-industriale.



…e come superarla

A questo proposito, un recente



Il lavoro tecnico potrebbe essere svolto da un tavolo tecnico interministeriale, sulla falsariga della cabina di regia per l’aerospazio o di quello per il coordinamento delle attività in ambito Edap (European Defence Action Plan). In quest’ottica si potrebbe anche affrontare in termini più generali la politica del supporto all’esportazione di equipaggiamenti militari italiani nel caso si identifichi uno specifico interesse nazionale.



Si potrebbe, quindi, riattivare e aggiornare l’iniziativa Gliced, il gruppo di lavoro interministeriale per il coordinamento delle esportazioni di materiali per la difesa istituito all’inizio dello scorso decennio presso la Presidenza del Consiglio e mai decollato.



Cambio di passo tra Difesa e industria

A livello più operativo, si potrebbe pensare di rivedere la funzione e il ruolo della società Difesa Servizi. Quest’ultima, a fronte di un cambiamento della sua legge istitutiva, potrebbe rispondere in maniera adeguata alle caratteristiche intrinseche degli accordi governo-governo. Si tratta, peraltro, di una società per azioni di cui il Ministero della Difesa è socio unico: esegue già attività di vendita di beni e servizi civili e potrebbe acquisire i necessari profili professionali su base temporanea senza appesantire la sua struttura.



Al centro di un’eventuale nuova impostazione della politica italiana in materia rimane però un punto fondamentale, ovvero un cambio di passo nelle relazioni tra Difesa e industria. Già il Libro bianco del 2015 definisce tale direzione, sottolineando come le esportazioni rappresentino “importanti risorse spendibili nei rapporti intergovernativi tesi alla cooperazione militare.



Su di esse, si possono sviluppare politiche di partenariato e di trasferimento di tecnologie, privilegiando gli accordi «Governo a Governo»”. Un potenziale coinvolgimento dello Stato deve quindi necessariamente essere gestito attraverso uno stretto rapporto con la controparte industriale interessata all’accordo affinché sia in grado di monitorare l’intera attività del programma e possa tempestivamente intervenire nel caso si presentino criticità.



