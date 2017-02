affarinternazionali

#EU60 e difesa europea

L’Europa della difesa vista da Parigi, Berlino e Roma

Alessandro Marrone

24/02/2017







Parigi, à la guerre comme à la guerre

La Francia apprezza della difesa europea soprattutto l’aspetto operativo militare, cioè la conseguente maggiore capacità e disponibilità degli alleati europei nel partecipare a operazioni di gestione delle crisi, antiterrorismo o stabilizzazione, nel Sahel e nei teatri africani/mediorientali più importanti per Parigi.



La Francia ha significativamente aumentato il proprio impegno militare in patria e all’estero in risposta agli attentati subiti, rafforzando una presenza operativa già robusta. Nel fare ciò, ha chiesto agli altri Paesi europei di seguirla, spesso dopo avere definito su base nazionale la strategia della missione. L’appoggio ricevuto è variato a seconda del partner, ad esempio con un forte contributo tedesco in Mali e altrove, e una certa freddezza italiana causata principalmente dall’azione francese in Libia dal 2011 in poi.



Se la difesa europea oggi è vista da Parigi come un modo per mobilitare i partner quanto a sviluppo ed impiego di capacità militari, tale esigenza operativa si combina con un duplice obiettivo costante dell’approccio francese: tutelare i propri interessi nazionali e rivestire un ruolo di guida a livello europeo ed internazionale.



A tal fine, per Parigi è tuttora necessario mantenere l’autonomia strategica, ovvero quel combinato di capacità militari-industriali e di struttura politica che permette un’indipendenza decisionale sul piano internazionale - combinato peraltro riflesso nel sistema presidenziale francese.



Per la Francia, oggi la dimensione europea continua ad essere il completamento delle capacità di sicurezza e difesa nazionali, assicurando una maggiore autonomia strategica alla stessa Ue rispetto ad esempio agli Stati Uniti: l’Europa della difesa è vista quindi come una collaborazione intergovernativa tra un



Berlino: regole, efficienza, inclusività

Varcando oggi il Reno, l’approccio alla difesa europea cambia. Il



Restano forti i limiti legali, istituzionali, politici e culturali all’impiego delle forze armate all’estero ed in patria, limiti che pongono la Germania quasi all’opposto della Francia: ma proprio per questo vincolo di fondo i passi in avanti di Berlino sono stati apprezzati da Parigi, rafforzando un legame bilaterale che poggia sulle costanti consultazioni e sugli scambi di personale militare, diplomatico e civile, a vari livelli, previsto dal Trattato dell’Eliseo del 1963.



Nel guardare alla difesa europea, forte dei suoi 37 miliardi di euro investiti nel 2017 nella difesa (a fronte dei 32,7 francesi), Berlino apprezza l’integrazione Ue, e non solo la cooperazione intergovernativa, in linea con un approccio attento agli aspetti istituzionali e legali. La Germania insiste inoltre su misure per razionalizzare e rendere più efficienti le capacità militari esistenti, ad esempio con un comando medico europeo, nella consueta logica economica di costo-efficacia.



A livello politico, il nuovo impegno tedesco verso forme di integrazione differenziata quali la Permanent Structured Cooperation (Pesco), più vicine all’idea francese di un nocciolo duro, viene tuttora combinato con la volontà di tenere la Pesco il più possibile aperta ed inclusiva verso altri Stati membri.



Roma: l’occasione da non perdere

Roma si colloca in una posizione mediana tra Parigi e Berlino rispetto all’Europa della difesa. Da un lato, le forze armate italiane hanno svolto missioni ben più combat di quelle tedesche negli ultimi 30 anni e potrebbero ben lavorare a fianco di quelle francesi se Francia e Italia si parlassero seriamente a livello strategico sul “che fare” con le crisi a Sud del Mediterraneo, a partire dalla Libia.



Dall’altro, Roma condivide con Berlino l’apprezzamento per una forte componente istituzionale della difesa europea, non solo per motivi ideali a favore dell’integrazione Ue, ma perché ciò fornisce quel framework multilaterale che assicura ad una media potenza come l’Italia (che spende nella difesa metà della Germania) di non essere tagliata fuori da un direttorio a due franco-tedesco.



L’attuale dibattito sulla difesa europea, e in particolare il lancio della Pesco, rappresenta dunque un’occasione da non perdere per l’Italia, che ha buone carte politiche, diplomatiche, militari e industriali da giocare di sponda con Francia e Germania, nonché in liason con istituzioni Ue che nel 2016 sono state molto attive sulla difesa e vedono al loro interno una forte presenza italiana.



Il problema è che queste carte dovrebbero essere giocate da un giocatore unico, evitando che presidenza del Consiglio, ministero della Difesa e ministero degli Esteri agiscano in modo scoordinato considerando la difesa europea come solo una questione diplomatica, solo una questione militare, o solo una questione politica.



La sfida per l’Italia nel tutelare i propri interessi nazionali è in primo luogo, come spesso accade, interna al proprio sistema politico-istituzionale. È la sfida di portare avanti con costanza una proposta condivisa, approfondita e realistica, che comprenda sia la visione politica, sia le technicalities militari e industriali, sia la rete di rapporti diplomatici. Chi bello vuole apparire, un po’ deve soffrire.



Alessandro Marrone, Responsabile di Ricerca Programma Sicurezza e Difesa; Twitter @Alessandro__Ma. La difesa europea è un po’ come la bellezza: sta in parte negli occhi di chi guarda. Ovvero, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. 