Il discorso di apertura del presidente Biden al Summit per la Democrazia

Ho pensato a questo incontro per molto tempo per un motivo semplice: di fronte a sfide sostanziali e allarmanti alla democrazia e ai diritti umani universali, in tutto il mondo la democrazia ha bisogno di leader che la supportino. E ho voluto ospitare questo vertice perché qui negli Stati Uniti sappiamo, come tutti voi, che rinnovare la nostra democrazia e rafforzare le nostre istituzioni democratiche richiede uno sforzo costante.

Il rinnovamento della democrazia

La democrazia americana impone un impegno costante per essere all’altezza dei nostri ideali più alti e per sanare le nostre divisioni; per impegnarci nuovamente nell’idea fondante della nazione scritta nella nostra Dichiarazione di Indipendenza, così come avviene per voi con le vostre carte costituzionali.

È scritto: “Riteniamo che queste verità siano evidenti” che tutte le donne e gli uomini sono creati uguali, dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili, tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità.

La democrazia non nasce per caso. Dobbiamo rinnovarla a ogni generazione. E questa è una questione urgente per tutti noi, a mio avviso. Perché i dati e i fatti che stanno accadendo puntano decisamente nella direzione sbagliata.

Freedom House riporta che il 2020 è stato il quindicesimo anno consecutivo di diminuzione della libertà a livello globale.

Un altro rapporto recente, dell’Istituto internazionale di democrazia e assistenza elettorale, ha rilevato che più della metà di tutte le democrazie – compresi gli Stati Uniti – ha sperimentato un declino in almeno un aspetto negli ultimi 10 anni.

Le sfide che minacciano le democrazie a livello globale

Queste tendenze sono esacerbate da sfide globali più complesse che mai, che richiedono sforzi condivisi per affrontare queste preoccupazioni:

A causa di pressioni esterne dei regimi autocratici, che cercano di far avanzare il proprio potere, esportare ed espandere la propria influenza in tutto il mondo e giustificare le proprie politiche e pratiche repressive come un modo più efficiente per affrontare le sfide odierne. È così che la loro azione avanza.

Da voci che cercano di alimentare le fiamme della divisione sociale e della polarizzazione politica.

E forse la cosa più preoccupante di tutte, aumentando l’insoddisfazione delle persone in tutto il mondo nei confronti dei governi democratici, per indurle a credere che non riescano a soddisfare i loro bisogni.

A mio avviso, questa è la sfida decisiva del nostro tempo.

La democrazia – governo del popolo, fatto dal popolo, per il popolo – a volte può essere fragile, ma è anche intrinsecamente resiliente. È capace di correggersi e di migliorarsi.

E sì, la democrazia è una sfida difficile. Lo sappiamo tutti. Funziona meglio con il consenso e la cooperazione. Quando le persone e le parti che potrebbero avere opinioni opposte si siedono e trovano il modo di lavorare insieme, le cose iniziano a funzionare.

Ma è il modo migliore per liberare il capitale umano, difendere la dignità umana e risolvere grandi problemi. È compito nostro dimostrarlo.

Le democrazie non sono tutte uguali. Non siamo d’accordo su tutto, noi tutti presenti a questo incontro di oggi. Ma le scelte che faremo insieme definiranno, a mio avviso, il corso del nostro futuro condiviso per le generazioni a venire.

E come comunità globale per la democrazia, dobbiamo difendere i valori che ci uniscono. Dobbiamo difendere la giustizia e lo stato di diritto, la libertà espressione, la libertà di associazione, la libertà di stampa, la libertà di religione e tutti i diritti umani inerenti a ogni individuo.

Il mio amico del Congresso John Lewis è stato un grande sostenitore della democrazia americana e dei diritti civili in tutto il mondo, imparando e traendo ispirazione da altri grandi leader come Gandhi e Mandela. Con le sue ultime parole, mentre stava morendo, l’anno scorso ha ricordato al nostro paese, cito, che “La democrazia non è uno stato, è un atto.”

L’impegno in politica interna

Quindi, nei prossimi due giorni, riuniremo leader di oltre 100 governi insieme ad attivisti, sindacalisti e altri membri della società civile, esperti e ricercatori di spicco e rappresentanti della comunità imprenditoriale. Non affermeremo che le nostre democrazie sono perfette o che abbiamo tutte le risposte, ma incroceremo le braccia e riaffermeremo il nostro impegno condiviso per migliorare le nostre democrazie; condivideremo idee e impareremo gli uni dagli altri; prenderemo impegni concreti su come rafforzare le nostre democrazie e respingere l’autoritarismo, combattere la corruzione, promuovere e proteggere i diritti umani delle persone ovunque. Agire è la parola d’ordine.

Questo vertice è l’inizio di un anno in cui tutti noi dovremo mantenere i nostri impegni e riferire l’anno prossimo sui progressi che abbiamo fatto. E mentre lo facciamo, gli Stati Uniti daranno l’esempio, investendo nella democrazia, sostenendo allo stesso tempo i nostri partner in tutto il mondo.

Fin dai primi giorni della mia amministrazione, abbiamo perseguito un programma di ampio respiro per dimostrare che la democrazia americana può ancora fare grandi cose e affrontare le sfide che contano di più.

Ecco perché abbiamo immediatamente approvato quello che chiamiamo il Piano di salvataggio americano per aiutare a tenere sotto controllo questa pandemia e per stimolare una ripresa economica inclusiva e duratura che sta anche aiutando a guidare la crescita a livello globale.

Il mese scorso sono stato orgoglioso di firmare un atto legislativo bipartisan, un vero atto di consenso tra Democratici e Repubblicani nel nostro Paese: l’Infrastructure Investment and Jobs Act.

Questa legislazione farà un investimento generazionale per fornire ciò di cui le persone hanno più bisogno nel 21° secolo: acqua pulita, strade sicure, Internet a banda larga ad alta velocità e molto altro ancora. Tutto ciò rafforza la nostra democrazia creando posti di lavoro sindacali ben retribuiti che si tradurranno in opportunità e dignità per i lavoratori, con un migliore accesso agli strumenti e alle risorse di cui hanno bisogno per migliorare le loro condizioni di vita.

E presto – e presto, spero – spero di trasformare in legge un disegno di legge che chiamiamo il piano “Build Back Better”, che sarà un investimento straordinario per la nostra gente e i nostri lavoratori e darà alle famiglie americane solo un po’ più di respiro per affrontare i loro problemi e le loro opportunità.

Il nostro programma negli affari interni si è concentrato sulla realizzazione dei bisogni del popolo americano e sul rafforzamento delle nostre istituzioni democratiche.

Il mio primo giorno in carica, ho firmato un ordine esecutivo per promuovere la giustizia e l’uguaglianza razziale. E la mia amministrazione ha recentemente pubblicato la nostra prima “Strategia nazionale sull’uguaglianza e l’eguaglianza di genere”.

Promuoviamo un maggiore potere dei lavoratori, perché i lavoratori che organizzano un sindacato per dare loro voce sul posto di lavoro, nella loro comunità e nel loro paese non è solo un atto di solidarietà economica, è democrazia in azione.

Stiamo rendendo più facile per gli americani registrarsi per votare e abbiamo raddoppiato il numero di avvocati che difendono e applicano le leggi sui diritti di voto attraverso il nostro Dipartimento di Giustizia.

E la mia amministrazione continuerà a lottare per approvare due atti legislativi fondamentali che rinforzeranno le fondamenta stesse della democrazia americana: il sacro diritto di ogni persona di far sentire la propria voce attraverso elezioni libere, eque e sicure.

Dobbiamo mettere in atto ciò che chiamiamo “Freedom to Vote Act” e il “John Lewis Voting Rights Advancement Act” per prevenire la discriminazione nel voto, fornire linee di base per la valutazione, l’accesso alle urne e garantire che la volontà degli elettori sia rispettata e molto altro ancora.

Dovremmo rendere facile per le persone votare, non più difficile. E questa rimarrà una priorità per la mia amministrazione finché non lo avremo fatto.

L’inazione non è un’opzione.

L’impegno USA per la democrazia nel mondo

E mentre continuiamo a lavorare a casa per avvicinare gli Stati Uniti a quella che chiamiamo “un’unione più perfetta”, stiamo raddoppiando il nostro impegno e sostegno alle democrazie di tutto il mondo.

All’inizio di questa settimana, ho pubblicato la prima Strategia del governo degli Stati Uniti sulla lotta alla corruzione, che eleva la nostra lotta contro la corruzione transnazionale, un crimine che drena le risorse pubbliche e svuota la capacità dei governi di aiutare le persone e fa semplicemente scomparire la fiducia che le persone hanno tanto bisogno di avere nel loro governo.

La strategia include la collaborazione con altri partner – tutti voi in tutto il mondo – per migliorare la trasparenza, perseguire gli attori corrotti, ridurre la loro capacità di utilizzare gli Stati Uniti e i sistemi finanziari internazionali per nascondere beni e riciclare denaro.

E oggi sono orgoglioso di lanciare l’Iniziativa presidenziale per il rinnovamento democratico, che concentrerà gli sforzi in tutta la diplomazia – attraverso i nostri programmi di assistenza diplomatica e straniera per rafforzare la resilienza democratica e i diritti umani a livello globale.

Con il Congresso, stiamo pianificando di impegnare fino almeno 224 milioni di dollari nel prossimo anno per sostenere una governance trasparente e responsabile, incluso il sostegno alla libertà dei media, la lotta alla corruzione internazionale, la solidarietà con i riformatori democratici, la promozione della tecnologia che fa avanzare la democrazia e definire cosa sia un’elezione equa.

Permettetemi di darvi alcuni esempi del tipo di lavoro che questa iniziativa comporterà: un giornalismo libero e indipendente. È il fondamento della democrazia. È come il pubblico rimane informato e come i governi sono ritenuti responsabili. E in tutto il mondo, la libertà di stampa è minacciata.

Quindi, stiamo impegnando fondi fondamentali per lanciare un nuovo sforzo multilaterale – il nostro Fondo internazionale per i media di interesse pubblico – per sostenere i media indipendenti in tutto il mondo.

E attraverso il nostro USAID, erigeremo un nuovo Fondo per la difesa dalla diffamazione per i giornalisti per aiutare a proteggere i giornalisti investigativi contro le azioni legali moleste progettate per impedire loro di svolgere il loro lavoro – il loro lavoro vitale in tutto il mondo.

Lanceremo nuovi programmi per aiutare a collegare le attività anti-corruzione tra la società civile, i media, il mondo accademico, il mondo del lavoro e per proteggere gli informatori e aiutare i partner a eliminare il riciclaggio di denaro e i rifugi sicuri.

Per garantire che le nostre democrazie siano rafforzate dalla voce di tutti i cittadini, questa iniziativa presidenziale include programmi per promuovere la posizione di donne e ragazze, il loro impegno civico e la leadership politica, dando potere alla comunità LGBTQ+ – oltre alla comunità – agli individui di partecipare alle istituzioni democratiche, promuovere la riforma del diritto del lavoro, e le organizzazioni dei lavoratori.

Questa iniziativa include nuove linee di impegno con i nostri partner per affrontare le molestie e gli abusi online e ridurre la possibilità di abusare delle nuove tecnologie, comprese le tecnologie di sorveglianza, per sopprimere il diritto dei propri cittadini di esprimere le proprie opinioni.

E supporteremo due iniziative trasversali di risposta rapida che supportano gli obiettivi chiave di questo vertice: il Fondo per il rinnovamento democratico e il programma Partenariato per la democrazia, che permetterà al Dipartimento di Stato e all’USAID di aumentare i fondi per sostenere i nostri partner che lavorano in prima linea democratica in tutto il mondo.

L’appello ai leader mondiali

Miei colleghi leader, membri della società civile, attivisti, sostenitori, cittadini: a mio avviso, ci troviamo a un punto di svolta nella nostra storia. Le scelte che faremo – dal mio punto di vista – in questo momento determineranno fondamentalmente la direzione che prenderà il nostro mondo nei prossimi decenni.

Permetteremo che il regresso dei diritti e della democrazia continui senza controllo? O insieme avremo non solo “una” visione, ma “la” visione – e il coraggio di guidare ancora una volta la marcia del progresso umano e della libertà umana?

Credo che possiamo farlo e lo faremo se abbiamo fiducia in noi stessi, nelle nostre democrazie e l’uno nell’altro.

Ecco di cosa tratta questo vertice.

Non vedo l’ora di iniziare una sessione produttiva e le discussioni che avremo nei prossimi due giorni e di costruire le connessioni per supportare il nostro lavoro in futuro.

Quindi, mettiamoci al lavoro. Grazie mille a tutti per la pazienza.

Questo testo è una traduzione integrale dall’inglese – nella sua versione pubblicata sul sito della Casa Bianca – del discorso originale del presidente Biden al Summit per la Democrazia il 9 dicembre 2021