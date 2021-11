L’ANSA e il paper IAI

Abbiamo letto un’analisi dello Iai sulla presenza dei media cinesi in Italia. Si tratta di un report molto critico nei confronti dell’ANSA (posizione assolutamente legittima), ma anche, a nostro giudizio, parziale e incompleto. Inoltre l’analisi sembra non tenere conto del lavoro indipendente e autorevole e di 76 anni di storia della più grande agenzia italiana. Di seguito alcuni punti che devono essere chiariti per avere un’idea più aderente alla realtà del lavoro dell’ANSA.

L’ANSA è una dei pochi media italiani ad avere ancora una rete di corrispondenti e collaboratori all’estero che permette all’agenzia di pubblicare quotidianamente un’informazione internazionale che va a beneficio di tutta l’informazione del nostro Paese. Abbiamo naturalmente anche un corrispondente italiano a Pechino, il suo nome è Antonio Fatiguso, in precedenza è stato corrispondente da Tokyo ed è uno dei maggiori esperti di Asia e di Cina. Le notizie dell’ANSA sulla Cina vengono scritte da lui. Fatiguso ha coperto in questi anni tutte le vicende riguardanti Hong Kong, Taiwan, la repressione delle minoranze musulmane in Cina, le tensioni sul Tibet. Il nostro corrispondente scrive, come tutti gli altri giornalisti dell’ANSA, con assoluta autonomia e indipendenza. La presenza di un corrispondente italiano a Pechino, le cui notizie e articoli vengono ripresi da tutta la stampa italiana, non è citata nel rapporto. Si tratta di una dimenticanza importante vista la lunga storia, la professionalità e la serietà che la maggiore agenzia italiana ha garantito dal dopoguerra ad oggi. L’ANSA ha decine e decine di accordi editoriali e commerciali (quello con la Xinhua è uno di questi) e con numerose agenzie di stampa di tutti i continenti. Il principale è quello con la France presse, una grande agenzia globale che usiamo come fonte da alcuni Paesi (soprattutto in Africa) dove non siamo presenti con nostri giornalisti. Le agenzie di altri Paesi possono, a volte, essere usate come fonte dopo attente verifiche da parte del desk internazionale dell’ANSA. L’accordo con la Xinhua è un accordo prettamente commerciale. L’ ANSA traduce dall’inglese in italiano circa 50 notizie al giorno la cui responsabilità editoriale è esclusivamente della Xinhua. Facciamo notare che alcuni dei media più celebrati del mondo, anche in Usa e Gb, hanno avuto o hanno rapporti commerciali con media cinesi. Queste notizie – targate Xinhua – non vengono trasmesse nel notiziario dell’ANSA. Vengono invece pubblicate su una piattaforma separata dedicata soltanto al notiziario della Xinhua. Gli utenti che leggono il notiziario dell’ANSA non leggono il notiziario della XInhua. L’ANSA si riserva, come fa con molte altre agenzie, la possibilità di poter scegliere alcune notizie della Xinhua giudicate interessanti che vengono trasmesse nel notiziario dell’ANSA e che, soltanto in questo caso, sono targate ANSA-Xinhua

Stefano Polli, Vice Direttore dell’ANSA

prossimamente una nota degli autori del In merito all’oggetto della lettera ricevuta dall’Ansa a firma Stefano Polli, la rivista AffarInternazionali pubblicheràprossimamente una nota degli autori del paper citato