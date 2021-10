Il messaggio del presidente Mattarella per il premio IAI 2021

Pubblichiamo di seguito il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolto ai partecipanti alla quarta edizione del premio IAI “Il mondo post-Covid, l’Europa ed io”.

Sono lieto di rivolgere il mio saluto ai giovani che partecipano alla quarta edizione del Premio a loro dedicato dall’Istituto Affari Internazionali.

La lotta al Covid ha chiamato a raccolta l’intera opinione pubblica internazionale. Affrontare tale questione in rapporto all’Europa e alla propria identità – come suggerisce il titolo del tema proposto alla vostra attenzione – comporta un’analisi del generoso contributo assicurato dall’Italia e dalle Istituzioni comunitarie per contenere il contagio, superare la pandemia, affrontare con slancio la ripresa economica e sociale. Durante la fase più acuta della crisi siamo stati testimoni ed artefici di significativi sviluppi nel processo di integrazione europea. Nelle drammatiche circostanze che il diffondersi del virus ha determinato, infatti, abbiamo trovato lo spunto per rinnovare i vincoli di unità e solidarietà tra gli Stati membri e tra i popoli dell’Unione europea.

Consapevole dei valori sui quali si fonda, il processo di integrazione continentale è chiamato a nuovi traguardi. Occorre dunque approfondire la riflessione sul nostro avvenire e identificare i cambiamenti necessari affinché la famiglia europea si dimostri all’altezza delle sfide dell’oggi e del domani.

Dall’esperienza della pandemia traiamo un’ulteriore lezione: ancora la cooperazione e il multilateralismo si confermano gli strumenti più efficaci per affrontare le questioni globali. È un insegnamento da non dimenticare, ad esempio, nell’affrontare i cambiamenti climatici e le sfide di uno sviluppo autenticamente equo e sostenibile.

È con l’auspicio di una sempre più dinamica e vibrante partecipazione dei giovani alla vita pubblica del nostro Paese e della nostra Europa che rinnovo a tutti i partecipanti i migliori auguri di buon lavoro.

