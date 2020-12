Tutti i nomi della nuova amministrazione Usa

Segretario di Stato: Anthony Blinken – 58 anni, diplomatico esperto, dovrà ricostruire orgoglio e fiducia al Dipartimento di Stato e restituire credibilità agli Usa nel Mondo. Cresciuto a Parigi, è considerato ‘francofilo’.

Consigliere per la Sicurezza nazionale: Jake Sullivan – 44 anni, è consigliere di fiducia di Biden e conosce bene Blinken, con cui ha già lavorato. Hillary Clinton, che lo volle nella campagna 2016, lo descrive come “di talenti così ne nasce uno ogni generazione”.

Direttore della National Intelligence: Avril D. Haines – 51 anni, la prima donna in questo posto, ha lunga esperienza, ma pure qualche scheletro nell’armadio (difficile evitarli, nell’intelligence).

Rappresentante degli Usa all’Onu: Linda Thomas-Greenfeld – 68 anni, attivista democratica, segna il ritorno al multilateralismo della Casa Bianca. Avrà un posto nel gabinetto – Trump lo negò, anche a Nikki Haley -, ha una lunga esperienza diplomatica.

Segretario alla Difesa: Lloyd J. Austin III – 67 anni, è stato l’unico generale afro-americano a capo del Comando centrale degli Stati Uniti, che sovrintende a tutti gli scenari di guerra americani attuali. Ma la sua conferma è a rischio perché senatori, anche democratici, potrebbero non gradire un generale alla guida del Pentagono – Trump, però, ne impose uno, James Mattis -; tanto meno uno congedato da pochi anni.

Segretario alla Sicurezza interna: Alejandro N. Mayorkas – 61 anni, da vice a titolare, probabilmente per fare il contrario di quello che voleva fare l’Amministrazione Trump. Primo ispanico nel ruolo, è figlio di immigrati fuggiti da Cuba.

Inviato speciale per il Clima: John Kerry – 77 anni, ex candidato democratico a Usa 2004, ex senatore, ex segretario di Stato dal 2013 al 2017. Più establishment di così giusto i Clinton.

Segretario al Tesoro: Janet L. Yellen – 74 anni, un mostro sacro delle finanze statunitensi: è stata con Barack Obama la prima donna a presiedere la Federal Reserve, sarà con Biden la prima donna a capo del Tesoro. Prestigio e competenza.

Trade Representative: Katherine Tai – 46 anni, un’americana d’origine asiatica tratterà con la Cina e con le altre controparti commerciali degli Stati Uniti. È un avvocato e ha lavorato al nuovo Nafta.

Segretaria all’Interno: Deb Haaland – 60 anni, la prima nativa americana – è dei Laguna Pueblo – a diventare ministro, dopo essere stata nel 2018, insieme a Sharice Davids, la prima eletta deputata. Dovrà curare i rapporti con le 574 tribù riconosciute a livello federale, ma anche lavorare sul fronte dell’ambiente in sintonia con Kerry, McCarthy, Reagan e Granholm.

Segretario alla Sanità e ai servizi umani: Xavier Becerra – 62 anni, ispanico – il primo nel ruolo -, è una scelta a sorpresa: il suo background non ha a che fare con la sanità, ma con la giustizia. Dovrà gestire la lotta alla pandemia da coronavirus ed è un difensore dell’Obamacare.

Segretaria all’Energia: Jennifer M. Granholm – 61 anni, ex governatore del Michigan, era una delle tante potenziali vice di Biden, come Susan Rice. La sua scelta piace agli ambientalisti.

Segretario di Trasporti: Pete Buttigieg – 38 anni, non ha esperienza di trasporti e di infrastrutture, ma la sua scelta è un’apertura alla comunità Lgbt. E Pete, se non ha background, ha qualità.

Segretario all’Agricoltura: Tom Vilsack – 69 anni, dopo otto anni con Obama nel ruolo, si ritrova di nuovo a gestire l’agricoltura. È una scelta che soddisfa più i conservatori che i centristi: una scelta da presidente di tutti e non di parte.

Segretario all’Istruzione: Miguel A. Cardona – 45 anni, di origini portoricane, è strenuo difensore dell’istruzione pubblica. Esattamente l’opposto dell’attuale ministra Betsy DeVos.

Segretaria all’Edilizia sociale: Marcia L. Fudge – 68 anni, una nomina che crea malumore, perché l’ex presidente del Black Caucus del Congresso avrebbe preferito l’Agricoltura.

Segretario ai Veterani: Denis McDonough – 51 anni, un altro ‘reduce’ dell’era Obama, in una carica che spesso produce più grane che onori.

Direttore del Consiglio politico della Casa Bianca: Susan Rice – 56 anni, te l’aspetti agli Esteri, te la ritrovi alla politica interna. Forse perché passare il vaglio del Senato per lei sarebbe stato difficile: le pesa addosso la strage di Bengasi del 2012, quando quattro americani furono uccisi nel consolato Usa. Ma resta una delle grandi esperte di politica internazionale dell’era Obama.

Direttore dell’Ufficio della gestione e del bilancio: Neera Tanden – 50 anni, origini indiane, è figura divisiva e discussa. È ostile ai sindacati, che considera una forza conservatrice.

Coordinatrice del Clima alla Casa Bianca: Gina McCarthy – 66 anni, già architetto delle politiche sull’ambiente di Obama all’Epa, dovrà riuscire a rendere realizzabile l’impegno elettorale di Biden, raggiungere la ‘carbon neutrality’ entro il 2050.

Amministratore dell’Agenzia per la Protezione dell’ambiente: Michael S. Reagan – 45 anni, è stato uno specialista dell’Agenzia che ora guiderà, restituendo alla scienza il primato sulla ciarlataneria (e sul tornaconto economico).

I posti ancora in ballo

Restano da attribuire una dozzina d’incarichi pesanti, fra cui il segretario alla Giustizia e il direttore della Cia, la più famosa e potente tra le agenzie dell’intelligence Usa. Alla Giustizia, molto citate sono Sally Yates, già vice di Loretta Lynch nell’Amministrazione Obama e brevemente alla guida del Dipartimento fin quando Trump non la licenziò nel febbraio 2017, e Lisa Monaco, ex zarina dell’anti-terrorismo. Ma il fatto che l’annuncio tardi fa presumere che vi siano problemi. Si parla pure del senatore Doug Jones, che non ha conservato il suo seggio in Alabama, e del giudice Merrick Garland, che Obama voleva alla Corte Suprema dopo la morte improvvisa di Antonin Scalia a inizio 2016 (incontrando l’ostruzionismo dei repubblicani).

Per la Cia, sarebbe in pole position Tom Donilon, già consigliere per la Sicurezza nazionale nell’Amministrazione Obama. Lo scrive Politico, che cita pure Michael Morrell, ex vice della Cia, che diresse ad interim due volte, sempre sotto Obama. Entrambi hanno esperienza sotto pressione e familiarità con la burocrazia della sicurezza nazionale al più alto livello. Ma ognuno ha detrattori: Morrell è accusato di avere difeso il ricorso alla tortura in passato, inimicandosi alcuni senatori democratici; Donilon è criticato da suoi ex collaboratori, perché sarebbe un capo insolitamente duro che pretende molto lavoro per scopi non sempre chiari.

Nel toto nomine per la Cia o la Giustizia c’è pure l’ex procuratore Jeh Johnson, che fu segretario alla Sicurezza interna con Obama. Quand’era consigliere generale del Pentagono, tentò di chiudere la prigione di Guantanamo, senza riuscirci.