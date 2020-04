Economia e Covid-19. Le risposte dell’Ue

Giovedì 2 aprile 2020, la rivista AffarInternazionali ha organizzato un web meeting sulle risposte europee alle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 in Europa. Sono intervenuti al forum nell’ordine: Ferdinando Nelli Feroci (Presidente dello IAI), Prof. Carlo Cottarelli (Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), On. Pier Carlo Padoan (Accademico, deputato, già Ministro dell’Economia e delle Finanze, Direttore esecutivo per l’Italia del Fondo Monetario Internazionale. Vice Presidente Istituto Affari Internazionali), Prof. Franco Passacantando (Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, già Direttore Esecutivo Banca Mondiale), Prof. Marcello Signorelli (Ordinario di Politica Economica all’Università degli Studi di Perugia e Componente del Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti) e la Prof. Paola Subacchi (Scrittrice e commentatrice del funzionamento e governance del sistema internazionale e monetario. Senior fellow di Chatham House, insegna all’Università di Bologna).

Nella seconda parte domande ai relatori da parte dell’Ambasciatore Michele Valensise (Già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri), Prof. Beniamino Quintieri (Ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata) e Raffaele Farella (Direttore servizio Attività internazionali della Provincia autonoma di Trento).

Ha moderato il forum il direttore responsabile di AffarInternazionali, Francesco De Leo. Hanno anche partecipato alcuni ricercatori e soci dell’Istituto Affari Internazionali assieme ai redattori della rivista.

