Italia/Ue: governi Conte e previsioni economiche errate

La crescita rallentata dell’economia italiana è un serio problema che va avanti ormai da anni; altrettanto comuni sono gli errori di previsione economica da parte del governo italiano. Come già successo ad aprile, quando i dati delle proiezioni economiche nel Documento di economia e finanza (Def) erano stati ridimensionati rispetto a quanto promesso a fine 2018, ancora una volta il governo italiano si è trovato oggi a dimezzare le previsioni economiche del proprio paese.

Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e l’ex ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, infatti, avevano stimato, nel Def presentato ad aprile, una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) reale dello 0,2% per il 2019, 0,6% per il 2020, 0,7% per il 2021. Già allora era stato sottolineato come, nonostante l’aumento dell’occupazione, la crescita economica fosse nulla, facendo dell’Italia un paese in stagnazione con una crescita del Pil pari a zero.

Effettivamente, una proiezione della crescita pari allo 0,2% per quest’anno si è rivelata fin troppo positiva; il governo Conte bis ha dovuto ritoccare ulteriormente le previsioni, presentando una crescita del Pil reale pari allo 0,1% per il 2019 e mantenendo la proiezione iniziale per i due anni successivi.

La base della manovra finanziaria

A fine settembre, Giuseppe Conte e l’attuale ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri hanno presentato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), indicando i nuovi obbiettivi che il paese si pone nel medio termine e la strategia economico-finanziaria attuabile a tale proposito. La Nadef rappresenta un momento importante per ogni stato; essa mostra nero su bianco i numeri della manovra finanziaria ed è, infatti, il punto di partenza della legge di bilancio che andrà proposta alle Camere entro il 20 ottobre e del documento programmatico di bilancio per il 2020 da presentare alla Commissione europea e all’Eurogruppo entro il 15 ottobre.

La Nadef prevede oggi contenuti miglioramenti nel quadro di finanza pubblica per il prossimo triennio e, secondo l’Osservatorio dei conti pubblici italiani (Cpi), “tali miglioramenti, compresa la riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil, sono principalmente dovuti alla prevista riduzione della spesa per interessi e a un aumento del tasso di inflazione”.

Cosa sono gli errori di previsione…

Si definisce previsione economica quel processo che ha lo scopo di predire una condizione economica futura. Per essere veramente accurati ed efficaci nelle ipotesi dei Def, i governi avrebbero bisogno di una sfera di cristallo.

Il processo di previsione reale, tuttavia, si basa sulla deduzione: parte dalle situazioni e dai dati economici, correnti o passati, e fa riferimento alle linee guida metodiche di congettura. La cosa difficile in questo approccio è che, sebbene estrapolare le informazioni correnti sia un compito piuttosto accurato e affidabile, ciò che riguarda il futuro è totalmente incerto. Innanzitutto, quando si pensa al futuro, si devono includere tutte le probabilità coinvolte, che contribuiranno all’incertezza delle previsioni. In secondo luogo, ci sono persino tali incertezze che noi – e i governi – non sappiamo né capiamo, specialmente nelle previsioni economiche, dove un comportamento non stabile è all’ordine del giorno. Come affermavano Clement e Hendry, “è a causa delle cose che non sappiamo di sapere, che il futuro è in gran parte imprevedibile”.

… e perché si verificano?

A tale proposito, gli errori di previsione avvengono proprio a causa di shock macroeconomici che colpiscono l’economia dei paesi in un periodo di tempo successivo a quello in cui viene fatta la previsione. Ogni anno, nella presentazione del Def, i governi devono tener conto di tali eventualità e variabili che possono alterare le condizioni di stabilità, come ad esempio un cambiamento nella tecnologia, nella politica o nella legislazione, i consumi privati ​​e pubblici, la domanda interna, il deflatore del Pil e gli import/export, oggi minacciati dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti.

Inoltre, l’introduzione della procedura di infrazione per i disavanzi eccessivi (Pde) ha reso necessario un approccio coordinato degli stati membri dell’Ue nello sviluppo di strategie per uscire dalla situazione di disavanzo eccessivo durante gli anni della crisi finanziaria; questo approccio mira anche a ripristinare la stabilità nel settore finanziario, garantendo la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e potenziando il Pil.

Le priorità attuali

Le priorità finanziarie che il governo si pone oggi per i prossimi tre anni riguardano il rilancio della crescita economica, assicurando allo stesso tempo la sostenibilità dei conti pubblici. Più precisamente, tra queste vediamo la riduzione del debito pubblico in rapporto al Pil – per il quale è prevista una diminuzione dal 135,7 percento nel 2019 al 135,2 nel 2020 – e il contrasto alla disoccupazione. Ciononostante, per quest’ultima viene previsto nella Nadef un leggero aumento nel corso del 2020, passando dal 10,1 percento al 10,2, per poi diminuire nel 2021 e raggiungere un livello pari al 9,8 percento.

Ulteriori promesse economiche che il governo si impegna a mantenere vedono un aumento degli investimenti pubblici e privati e la lotta all’evasione fiscale, con una forte proiezione europea nella strategia politico-economica del paese e con l’obiettivo di un deficit (indebitamento netto) fissato al 2,2 percento del Pil. Il valore della manovra per il 2020 di aggira quindi attorno ai 30 miliardi, rafforzato anche dai tagli alle spese.

Il primo giudizio della Commissione sulla legge di bilancio italiana (e degli altri stati membri), comunque, non sarà noto fino al 30 novembre. Ad oggi, pertanto, non possiamo essere certi che non ci verrà chiesto di apportare nuovamente qualche modifica alle previsioni della Nadef.